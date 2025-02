“Gli agricoltori italiani sono in difficoltà, non basta veder crescere commercio ed export”

Il malessere del primo anello di una filiera agroalimentare che cresce ma non redistribuisce valore, nelle parole di Gianni Fabbris (Altragricoltura). “Le performance della filiera crescono, ma il reddito per gli agricoltori è sempre più basso. Chiediamo alle Istituzioni italiane di aprire un confronto serio sulle riforme del settore, vediamo che commercio ed export crescono, mentre le piccole e medie aziende della pesca e dell’agricoltura si impoveriscono e chiudono, soprattutto in aree interne e commerciali. La crisi è profonda. Già in molte Regioni del Centro Nord ci sono mobilitazioni, coinvolgendo anche cittadini, scuole e mercati, e altri attori della filiera. Il 19 marzo saremo a Roma in campidoglio, insieme ai sindaci dei Comuni italiani”.

