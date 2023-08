Golden View - Firenze

Il ristorante fiorentino Golden View porta non a caso questo nome. È infatti un locale posto sulla riva dell’Arno che attraversa il centro storico della città culla del Rinascimento, a ridosso del Ponte Vecchio. In cucina troviamo lo chef Paolo Secci che offre piatti dall’esecuzione impeccabile che, in periodo estivo, prendono la via dalla fragranza a tutto tondo. Ecco il sashimi di ricciola, cremoso alla mentuccia, rape in agrodolce, caviale e shiso, seguito da un tonno scottato, con caponata, cipollotto, foglia di cappero e croccante al pistacchio, ma anche il manzo marinato, con crema di patate, salsa verde, acetosella e polenta croccante. Ci sono poi le carni da fattoria, anche selvaggina da piuma con il tortello di patate, caprino, anatra e erba cipollina e il piccione, cipolla di Tropea, susine e patata croccante. Oppure ancora la Panzanella di anguria, susine, pomodoro, salicornia ed erbe aromatiche o le mezze maniche con zucchine fiorentine e menta del centro Italia, e il provolone del Monaco.

Copyright © 2000/2023