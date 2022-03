Gourmet Prezioso a Castel Fragsburg

Dopo molti anni di esperienza nella gastronomia internazionale, alla fine, hanno riportato lo chef Egon Heiss, nativo della Val Sarentino, alle sue radici native. Al ristorante Gourmet Prezioso dell’hotel Fragsburg Soul Garden di Merano, la sua proposta punta su creazioni salutari, improntate su ricette semplici, ma che non rinunciano alla creatività, tramandate da generazioni, attingendo ad ingredienti freschi, prodotti da aziende agricole biologiche e antiche varietà della terra dell’Alto Adige. La particolare attenzione per le materie prime del territorio, alla qualità e alla salute, mettono in evidenza la freschezza e gli aromi in un percorso gastronomico, che si fa sensoriale a tutto tondo. Tutto questo, unito all’atmosfera del ristorante, nella loggia di vetro circondata da rose e vite selvatiche e nella loggia gourmet sulla terrazza in legno. I vini della cantina, prevalentemente italiani e altoatesini, elevano con le loro raffinate sfumature il menu del ristorante, che ha una stella Michelin.

