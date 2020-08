Graci, Doc Etna Bianco 2019

Alberto Graci è uno dei protagonisti della rinascita enologica dell’Etna, anzi, e tra quelli che l’hanno spinta e accelerata. I suoi vini, sia rossi che bianchi, sono fra le migliori espressioni del vulcano e provengono da vigneti ad altezza variabile dai 600 fino ai 1.000 metri, per un totale di 18 ettari coltivati a biologico. Materia prima trattata senza alcuna forzatura e altrettanta attenzione in vinificazione, consegnano 65.000 bottiglie tra le più significative della zona. L’Etna Bianco 2019 possiede aromi di pesca ed ananas, arricchiti da tocchi di pietra focaia e grafite. In bocca, il sorso è avvolgente e fragrante, sviluppandosi su una continua trama sapida.

