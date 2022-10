Graci, Doc Etna Bianco Muganazzi 2020

L’azienda di Alberto Ajello Graci ha un’estensione a vigneto di 18 ettari, per 65.000 bottiglie di produzione, divisi tra quelli che circondano la cantina (in contrada Arcurìa), un vigneto di 80 anni in contrada Feudo di Mezzo, più due ettari di alberelli franchi di piede in contrada Barbabecchi ad oltre 1.000 metri sul livello del mare. L’Etna Bianco Muganazzi 2020, affinato per 12 mesi in legno grande, profuma di zagara, di scorza di limone, di erbe aromatiche e di frutta a polpa bianca, con leggere sensazioni speziate e tostate a chiudere il cerchio. Il sorso e teso e sapido, dal frutto delicato e attraversato da una bella nota salina, che esalta un finale molto fresco.

