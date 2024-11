Graci, Doc Etna Rosso Arcurìa Sopra il Pozzo 2020

L’Etna Rosso Arcurìa Sopra il Pozzo 2020 profuma di ginepro e mirto, frutti neri, arancia e grafite. In bocca il sorso è ricco, intenso e ben profilato, dallo sviluppo articolato e dal finale teso e persistente dai tocchi speziati. Terreni sul versante nord dell’Etna, a Passopisciaro; vigne tra i 600 e gli oltre 1.000 metri sul livello del mare, alcune addirittura a piede franco; solo vitigni della tradizione del vulcano. Questa, in sintesi, la ricetta proposta da Alberto Aiello Graci, un catanese trapiantato a Milano ad occuparsi di finanza, che ha poi deciso, nel 2004, di tornare a casa e fondare una cantina, che oggi conta su 28 ettari, per 110.000 bottiglie di produzione complessiva.

