Grande l’Etna, ma non dimentichiamoci del resto dell’Isola

In una newsletter dedicata all’Etna non paia quanto meno bizzarro evocare il resto dell’enologia della Sicilia: già perché talvolta c’è il rischio di dimenticarsi della policromia enoica dell’isola. Oggi in Sicilia sono presenti cantine tra le più moderne d'Europa, vitigni di antica coltivazione come Nero d'Avola, Frappato di Vittoria, Inzolia, Catarratto, Grecanico, Zibibbo, Grillo ed altri, che, forse per la prima volta, sono interpretati con personalità e definizione. Vigneti moderni, sempre più orientati alla qualità, sorgono di continuo in tutta la Regione, insieme alla riscoperta e al mantenimento dei sesti d’impianto tradizionali. Insomma, la materia prima è enormemente migliorata, conciliando veramente tradizione ed innovazione. L’“invasione” dei vitigni internazionali sta pian piano lasciando il posto ad una consapevolezza più salda del potenziale viticolo locale, disegnando uno scenario più articolato e più attraente. Il “climate warming”, forse perché a queste latitudini il caldo non ha mai spaventato, viene combattuto con efficacia, da un lato con una viticoltura mirata e, dall’altro, con notevoli progressi in cantina: dall'introduzione delle vinificazioni a temperatura controllata ai metodi di affinamento volti al mantenimento della freschezza e dei caratteri originali delle uve, fino alle scelte più adeguate in tema di legni, dalla barrique alla grande botte, dal cemento alla terracotta, a seconda delle varie esigenze e senza dover ubbidire a protocolli di produzione imposti. E chissà, per concludere, che non arrivi anche la riscossa del Marsala. Un vino liquoroso particolare e prezioso, per adesso dimenticato, ma capace di essere secco, semisecco o dolce. Ma questa è un’altra storia, ancora tutta da scrivere.

