Grattamacco, Doc Bolgheri Superiore Grattamacco 2021

Grattamacco, posta tra Castagneto Carducci e Bolgheri e uno dei poli d’eccellenza del Gruppo ColleMassari, è una delle cantine storiche del bolgherese, che ha saputo nel tempo consolidarsi e connotare le proprie etichette di uno stile personale e ben leggibile, a partire dal vino bandiera aziendale, il Grattamacco, prodotto per la prima volta con l’annata 1982. Il Bolgheri Superiore Grattamacco 2021 possiede profumi definiti e raffinati che rimandano alle more, al tabacco, alla macchia mediterranea, alle spezie con lampi di erbe aromatiche. In bocca il sorso è dinamico e fragrante, dallo sviluppo articolato e dal finale lungo e succoso, che torna su toni balsamici.

