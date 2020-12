Grattamacco, Doc Bolgheri Superiore L'Alberello 2017

Intrigante l’interpretazione offerta da L’Alberello in un’annata complicata come la 2017, più snella di quella sontuosa del fratello maggiore Grattamacco. I suoi profumi passano dai piccoli frutti rossi maturi, all’eucalipto e alle spezie, con la progressione gustativa a rivelarsi succosa, intensa e saporita. Grattamacco, realtà nata nel 1977, è dal 2002 gestita e poi acquisita nel 2007 da ColleMassari, cantina simbolo del Montecucco (e proprietaria anche di Poggio di Sotto e Tenuta San Giorgio a Montalcino). L’azienda, dal passato pioneristico glorioso e dal presente scintillante, conta su 16 ettari vitati, allevati a biologico, per una produzione di 120.000 bottiglie.

