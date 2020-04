Grattamacco, Doc Bolgheri Vermentino 2017

Le storie del mondo del vino, evidentemente, propongono molto spesso incroci di uomini più che di vigneti. Nel 2001 Maurizio Castelli, enologo sia di Collemassari che di Grattamacco, fece conoscere a Claudio Tipa Piermario Meletti Cavallari, proprietario dal 1977 dell’azienda bolgherese, esperimento enologico secondo solo a quello della Tenuta San Guido. L’immediata stima reciproca rese possibile prima la gestione, nel 2002, e poi l’acquisizione, nel 2007, da parte della ColleMassari (proprietaria anche di Poggio di Sotto dal 2011 e poi di Tenuta San Giorgio, La Velona e La Bellarina sempre a Montalcino) della storica realtà produttiva di Castagneto Carducci, che attualmente conta su 16 ettari vitati, allevati a biologico, per una produzione di 120.000 bottiglie. Un’azienda a chiara vocazione rossista, ça va sans dire, ma che sa fornire anche sul versante bianchista un’etichetta degna di nota, grazie alla versatilità del Vermentino, ormai un punto di riferimento tra i vini prodotti lungo le coste toscane, e alla crescente richiesta di vini bianchi proveniente dal mercato. Il Bolgheri Vermentino 2017, affinato per 8 mesi sia in acciaio che in barrique, possiede profilo olfattivo ricco e intenso, in cui emergono note di erbe aromatiche, tocchi agrumati e cenni iodati. All’assaggio, il sorso è ampio, solido e avvolgente, con una vena fresca e sapida che alimenta la piacevolezza di beva.

Copyright © 2000/2020