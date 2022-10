Guado al Melo, Doc Bolgheri Bianco Criseo 2020

Il Bolgheri Criseo 2020, ottenuto da un articolato uvaggio di varietà a bacca bianca, ha un’impostazione aromatica intensa, con le note di erbe aromatiche ed eucalipto ad incrociare cenni di frutti bianchi maturi e tocchi rinfrescanti di agrumi. In bocca, il sorso è agile e contrastato, sviluppandosi con buona progressività, con la chiusura piacevolmente ammandorlata. Guado al Melo di Michele e Annalisa Scienza è un progetto enologico ad ampio respiro, che mette insieme un patrimonio varietale fatto dalle classiche varietà del bolgherese per passare a svariati vitigni mediterranei e addirittura caucasici. 15 gli ettari a vigneto, per una produzione di 100.000 bottiglie annue.

