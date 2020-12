Guado al Tasso, Doc Bolgheri Rosso Cont'Ugo 2018

La dependance bolgherese della famiglia Antinori, 320 ettari a vigneto per una produzione di 1.500.000 bottiglie, produce vini impeccabili, dai precisi stilemi stilistici. Dal carattere fruttato del Bruciato, entry level aziendale, alla struttura imponente del Guado al Tasso, il vino bandiera della Tenuta, dall’esclusività del San Walfredo (prodotto soltanto in annate speciali), per arrivare ai vini ottenuti in purezza Matarocchio (Cabernet Franc) e Cont’Ugo (Merlot). La versione 2018 di quest’ultimo possiede fruttato rigoglioso, ciliegia e lampone soprattutto, con cenni di sottobosco e spezie a rifinitura. In bocca, il sorso è rotondo e cremoso, dal finale dai ritorni di frutta esuberanti.

Copyright © 2000/2020