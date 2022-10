Guado al Tasso, Doc Bolgheri Rosso Cont'Ugo 2020

Merlot in purezza maturato per 12 mesi in barrique, il Cont’Ugo 2020 ha un impatto olfattivo deciso su note di amarena e mirtillo, a cui si affiancano tocchi speziati e cenni boisé e di cacao. Il sorso è intenso, denso e succoso, con tannini morbidi e fitti, congedandosi con un finale lungo e rinfrescante nei suoi rimandi balsamici. La Tenuta Guado al Tasso, di proprietà della famiglia Antinori, prende il suo nome da una curiosa circostanza abbastanza frequente nei suoi boschi e nei suoi vigneti. Facilmente capita, infatti, di vedere i tassi che attraversano i piccoli corsi d’acqua della zona. La sua superficie vitata è di 320 ettari, da cui si ottengono 1.500.000 di bottiglie.

