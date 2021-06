Guido Vada, Docg Barbera d'Asti Superiore Cà del Mura 2016

Affinata in legno grande per 18 mesi la Barbera Cà del Mura 2016 di Guido Vada profuma di ciliegia, marasca e mora, con tocchi affumicati e leggeri rimandi pepati. In bocca, il vino è ampio, sapido e piacevolmente fragrante, con carica acida in primo piano, che, insieme a tannini puntiti, danno ritmo al sorso, fino ad un finale arioso dai ricordi di pietra focaia. La cantina con sede a Coazzolo, sul confine tra Langhe e Monferrato, ha un’impronta decisamente familiare. Insieme a Guido ci sono il padre Sergio e la sorella Serena a condurre cantina e vigneti che originano vini dal tratto stilistico classicheggiante e in grande sintonia con il proprio territorio d’origine.

