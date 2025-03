Henri Giraud, Aoc Champagne Brut Blanc de Blanc Blanc de Craie

Henri Giraud NM (“négociant-manipulant”) produce Champagne ad Aÿ, village Grand Cru celeberrimo per i suoi Pinot Noir, affermandosi fin dall’inizio del secolo. Oggi, la Maison è guidata da Claude Giraud - insieme alla figlia Emmanuelle e al genero enologo Sebastien Legolvet - e conta su 40 ettari a vigneto, da cui vengono prodotte attorno alle 260.000 bottiglie annue, che si distinguono per un particolare impiego del legno nelle diverse fasi della vinificazione. Lo Champagne Blanc de Blanc de Craie alla vista si mostra di colore giallo luminoso, con perlage continuo e fine; propone uno spettro olfattivo incentrato su un fruttato dai ricordi tropicali, con cenni di erbe aromatiche e nocciole tostate a rifinitura; mentre in bocca è agile e fragrante, quasi croccante, con ritorni fruttati vivaci, grazie ad un contesto sempre teso e saporito. Nel 2025 Henri Giraud taglia il traguardo dei 400 anni di storia: le origini della Maison risalgono, infatti, al 1625. Contemporanea di Enrico IV, la famiglia Hémart si stabilisce definitivamente ad Aÿ all’inizio del XVII secolo, rimanendo coinvolti nella saga dello Champagne dal XVIII secolo in poi. All’inizio del XX secolo Léon Giraud si sposa con una componente della famiglia Hémart, ricostruendo i vigneti devastati dalla fillossera. Ed oggi è una donna - Emmanuelle Giraud, 13a generazione della famiglia Giraud-Hémart - a tenere le redini di questa Maison.

(fp)

Copyright © 2000/2025