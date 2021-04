Henri Giraud, Aoc Champagne Brut Nature Esprit de Giraud

Henri Giraud produce Champagne ad Aÿ, village Grand Cru celeberrimo per i suoi Pinot Noir, affermandosi fin dall’inizio del secolo. Oggi, la Maison è guidata da Claude Giraud – insieme alla figlia Emmanuelle e al genero enologo Sebastien Legolvet – e produce attorno alle 260.000 bottiglie annue, che si distinguono per un particolare impiego del legno nelle diverse fasi della vinificazione. L’Esprit Nature, alla base della piramide qualitativa della Maison e vinificato in legno piccolo, già introduce alla nuova cifra dell’azienda, svelandosi uno Champagne tutto all’insegna della piacevolezza, della bevibilità e della versatilità, sacrificando qualcosa in termini di concentrazione e lasciando sullo sfondo i toni del precedente stile ossidativo adottato dalla Maison. Lanciato nel 2018 con un incremento rilevante della sua componente a base di Pinot Noir (80%), può vantare una certificazione (con tanto di analisi) di prodotto a “zero pesticidi residui” (oltre ad avere un basso tenore di solforosa) e il suo nome rimarca questo preciso aspetto e non il fatto che sia un “pas dosé”. Giallo luminoso alla vista con perlage continuo e fine, propone uno spettro olfattivo incentrato su un fruttato dai ricordi tropicali con cenni di erbe aromatiche e nocciole tostate a rifinitura. In bocca, il sorso è agile e fragrante, quasi croccante, con ritorni fruttati vivaci, grazie ad un contesto sempre teso e saporito.

