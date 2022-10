Horto - Milano

via San Protaso, 5

Indirizzo: via San Protaso, 5

La casa milanese dello chef Norbert Niederkofler non poteva che essere su un suggestivo rooftop con vista sulle guglie del Duomo. Del resto lui è abituato alle vette delle Dolomiti, e ricerca anche nel piatto il costante dialogo tra terra e orizzonte, tra la natura e l’intuizione umana. Come ad AlpiNN, nella sala di Horto domina il legno e il cielo, che entra dalle grandi vetrate che aprono sulla magnifica terrazza. Il menù nasce attorno all’idea di sostenibilità ispirata alla “Filosofia del Tempo Etico”, incentrata sulla valorizzazione della stagionalità attraverso la selezione di materie prime dagli “orti lombardi”: cascine, caseifici e agricoltori a non più di un’ora di distanza. La proposta vede protagonista il mondo vegetale ed è fondata sulla ricerca di sapori nitidi e rigorosi. A cena si trovano due proposte di menù da 5 e 7 portate (a 145,00 e 195,00 €) e possibile percorso abbinamento vini, con Ilario Perrot a guidare la sala e con una carta dei vini che completa l’esperienza gastronomica.

(Chiara Giovoni)

