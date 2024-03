Hotel Bella Vista - Trafoi (BZ)

Nel cuore del Parco dello Stelvio, a Trafoi, l’hotel per famiglie Bella Vista è un piccolo paradiso per gli appassionati del mondo sciistico, gestito da Gustav Thöni (e dalla figlia Petra Maria e dal genero Stephan), leggenda dello sci mondiale: dispone di una stanza apposita dove tener l’attrezzatura, è situato a pochi passi dalle discese innevate e i più novizi hanno la possibilità di imparare sulle piste situate proprio davanti alla bella area relax. L’hotel ha molta attenzione anche per la cucina e nel ristorante ai fornelli c’è lo chef Andreas Wunderer, che rivisita la cucina del territorio con un tocco internazionale, proveniente dalle tante esperienze stellate all’estero: i piatti sono gustosi e curati (dal maiale con crosta di speck e salsa balsamica con cognac alla meringa con gelato al fieno e lamponi). Ricca la carta dei vini incentrata sull’Alto Adige (come San Michele Appiano, Terlano...), regalando un’esperienza sensoriale a 360 gradi, anche grazie a degustazioni organizzate tutte le domeniche.

(dr)

Copyright © 2000/2024