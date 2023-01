I cambiamenti dell’agricoltura, pilastro dell’economia e della società del Belpaese

“Decresce il numero delle aziende agricole, ma aumenta la dimensione media aziendale, in un processo di concentrazione dell’imprenditoria. È in atto un processo di modernizzazione con cui il settore sta riducendo il gap tecnologico con le altre filiere economiche, ed in questo contesto è importante il ruolo dei giovani, che guidano aziende generalmente grandi, attente all’ambiente e molto moderne”.

