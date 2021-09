I Campi, Doc Soave Classico Campo Vulcano 2019

I Campi è una realtà produttiva che sorge nella Valpolicella Orientale. L’anima della cantina è rappresentata da Flavio Prà, quarta generazione di una famiglia storica di vignaioli operanti nel Soave ed oggi la sua azienda conta su 12 ettari a vigneto con 80.000 bottiglie di produzione complessiva, divise tra i rossi della Valpolicella e il Soave. Fa parte di quest’ultima tipologia il Campo Vulcano 2019, affinato per sei mesi in acciaio. I suoi netti tratti aromatici rimandano a riconoscimenti di fiori bianchi, erbe aromatiche e scorza di agrumi. In bocca, il vino possiede una freschezza diffusa, che caratterizza un sorso succoso e ben bilanciato, dal finale intenso.

