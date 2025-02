I Carracci - Bologna

c/o Grand Hotel Majestic già Baglioni, via Manzoni 2

A Bologna, dove si trova l’unico hotel 5 stelle lusso della città (il Grand Hotel Majestic “Già Baglioni”), si trova anche il ristorante I Carracci, situato in un antico palazzo del XVIII secolo, il cui soffitto è affrescato dalla scuola dei fratelli Carracci, significativi rappresentanti della pittura cinquecentesca (da cui il nome). Quella a I Carracci è un’esperienza gastronomica guidata da una passione autentica e italiana, per l’arte e per la cucina. Nei piatti dello chef Agostino Schettino, la tradizione gastronomica emiliana si evolve e rinnova, sublimando ingredienti poveri attraverso una cucina diretta ed elegante. Come nel caso del piatto che celebra “Il mangiafagioli” di Annibale Caracci. I fagioli, materia prima povera ma nutrimento essenziale, si accompagnano alle cozze, in un abbinamento che richiama la tradizione culinaria partenopea. Il piatto diventa così una tela dove sapori e colori si mescolano, dove ogni elemento dialoga con il dipinto che lo ha ispirato e ogni boccone evoca il gesto dell’artista.

