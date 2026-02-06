I consumi di alcolici e analcolici nel fuori casa in Italia hanno raggiunto 2,2 miliardi di euro

Il valore dei consumi di bevande alcoliche e analcoliche nel fuori casa in Italia ha raggiunto i 2,2 miliardi di euro, tornando ai livelli pre-pandemia e confermando la ripresa di un comparto in pieno fermento. Crescono in particolare i soft drink senza anidride carbonica (+24%), i cocktail alcolici - passati da 69 a 91 milioni di atti d’acquisto (+32%) - e i liquori e superalcolici, che salgono da 58 a 76 milioni (+30%), con un’ulteriore accelerazione nell’ultimo anno (+23% sul 2024). Uno scenario dinamico, che sarà protagonista di “Beer & Food Attraction” 2026, evento di riferimento europeo del settore e le tendenze del fuori casa, promosso da Italian Ehibition Group, in collaborazione con Ita-Italian Trade Agency, in programma con l’edizione n. 11 alla Fiera di Rimini (15-17 febbraio).

Uno scenario nel quale, la birra italiana conferma la sua centralità in un mercato che, secondo Assobirra, vale 10,4 miliardi di euro. In particolare, la crescita riguarda soprattutto le birre artigianali, che, secondo i dati Crest di Circana, superano i 183 milioni di acquisti (+15% sul 2025). In forte espansione anche le birre analcoliche, salite a 49 milioni di atti d’acquisto (+18% sul 2025 e +79% sul pre-Covid): un segmento che intercetta nuovi momenti di consumo e conquista soprattutto la Gen Z, con l’89% degli italiani che complessivamente dichiara comportamenti responsabili nel consumo di alcol.

Ma “Beer & Food Attraction” 2026 amplia lo sguardo sul mondo beverage grazie al debutto di Mixology Attraction, il nuovo format dedicato a spirits, cocktail, soft drink e prodotti low e no alcol, che posiziona l’evento come hub centrale per bartender e professionisti della miscelazione contemporanea. Ma anche come osservatorio strategico capace di leggere l’evoluzione del mercato e anticipare le tendenze che stanno ridefinendo il modo di bere e di vivere l’esperienza fuori casa, con Rimini pronta a diventare la nuova “capitale” europea del beverage.

