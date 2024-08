I consumi fuoricasa in Italia, canale sempre importantissimo per il vino, soprattutto in estate

In un mercato del vino che rallenta, nel fuoricasa in Italia c’è chi vede poco di positivo e chi punta ad una crescita dei fatturati con i vini di alta gamma su cui concentra l’attività, e spesso stranieri, Champagne in testa. I vini italiani a volte tengono, più spesso rallentano, anche i più blasonati, con l’avanzata dei bianchi sui rossi. A leggere un quadro ben più complesso, con WineNews, sono i vertici di realtà leader della distribuzione come Luca Cuzziol (Cuzziol Grandivini e Società Excellence), Marcello Meregalli (Gruppo Meregalli) e Carlo Alberto Sagna (Sagna).

