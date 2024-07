I distretti del vino ed i loro punti di forza, in un settore che cambia per guardare al futuro

Da “VinoVip Cortina” 2024 le riflessioni di Eugenio Pomarici, professore di Economia all’Università degli Studi di Padova. “La logica di distretto funziona, non solo per le economie di scala che genera, ma anche per il constante scambio di operazioni tra operatori. In un settore che anche a livello imprenditoriale è spinto verso l’aggregazione, come dimostra la crescita del numero di aziende con un fatturato oltre i 50 milioni di euro dal 2012 ad oggi”.

