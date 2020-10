“I driver che hanno reso il vino italiano protagonista nel mondo resistono alla pandemia”

“Il mondo del vino italiano negli ultimi anni ha saputo riorganizzarsi, puntare sulle proprie eccellenze e produrre valore. È una storia di successo nel mondo. Chi guida una cantina, oggi, deve avere le competenze giuste per restare connessi ad un concetto di business ampio e di dimensione globale. Non basta la conoscenza del prodotto, né solo saperlo comunicare: il prodotto è alla base, poi ci vuole la capacità di inserirlo in un contesto più ampio di business”.

Copyright © 2000/2020