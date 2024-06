I Fabbri, Docg Chianti Classico Riserva 2011

Lamole, la più piccola fra le Uga, è un luogo a dir poco affascinante: terrazzamenti, vigneti che arrivano anche a 650 metri, clima miracolosamente ancora continentale e forme di allevamento quasi scomparse come l’alberello di Lamole, ne fanno una piccola oasi a sé stante. I Fabbri, la cantina di Susanna Grassi - 6,5 ettari a vigneto coltivati a biologico, per una produzione complessiva di 35.000 bottiglie - è nata nel 2000 e, forse, rappresenta l’interprete più fedele di questo particolare terroir, dando vita a vini dallo stile definito, segnato da profumi ariosi e fragranti e strutture snelle e reattive. Ecco allora un Chianti Classico Riserva 2011, con qualche anno sulle spalle, capace di proporre tutte queste peculiarità nonostante il tempo. I profumi rimandano a sensazioni ferrose, affumicate e floreali, con cenni di lamponi freschi e lampi di pietra focaia. Anche la bocca è deliziosa, agile e fragrante, chiusa da un tannino piacevolmente nervoso e da una scia sapida che la rende immediatamente gastronomica. Da mettere in tavola, insomma, posto in cui i vini di Lamole trovano sempre una loro dimensione insostituibile.

(fp)

