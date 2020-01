I fine wine, le Langhe, il passaggio generazionale: parla la famiglia Boffa, guida della Pio Cesare

Da Pio Boffa, decano del Barolo e tra i grandi osservatori del mercato del vino, alla figlia Federica Boffa (nella foto con Cesare Boffa). Pio Boffa: “i fine wine quando sono tali non conoscono crisi, anche se tutti subiremo le scelte scellerate di certa politica. Il cambiamento climatico esiste, e va affrontato nel bene del territorio, non del portafoglio”. Il Piemonte tra le migliori mete enoturistiche per “Wine Enthusiast”, Federica Boffa: “ormai l’accoglienza non è più un attività secondaria”.

