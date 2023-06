“I giovani che tornano in agricoltura fanno gli imprenditori. Il problema sono gli operai”

A WineNews le riflessioni di Roberto Caponi, direttore Area politiche del lavoro, welfare e sicurezza sul lavoro di Confagricoltura. “Uno dei grandi problemi è il costo del lavoro, ed il cuneo fiscale tra quello che le imprese pagano e quello che i lavoratori riscuotono in Italia. Ma oltre a questo servono degli incentivi anche per i lavori stagionali, per esempio, per gli studenti universitari, sotto forma di sgravi sulle tasse o come crediti formativi”.

Copyright © 2000/2023