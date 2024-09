I Greppi, Doc Bolgheri Rosso Greppicante 2022

Maturato per metà in barriques di rovere usate e per metà nell’acciaio in cui è fermentato, il Greppicante è il Supertuscan facilmente godibile della cantina I Greppi. Spensierata e scorrevole, in effetti, la versione 2022 ha profumi vinosi, di lampone e amarena con un tocco iodato e vegetale. Al palato è sapido e polposo, dall’aderenza leggera e dal carattere più floreale che fruttato, che vira su note balsamiche in chiusura. Il Greppicante si accompagna al Greppicaia, le uniche due etichette che Neil McMahon produce dal 2017, quando ha acquisito la cantina che Alessandro Landini fondò nel 2001. 27 sono gli ettari di proprietà e 50.000 le bottiglie prodotte in media all’anno.

(ns)

