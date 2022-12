I mercati all’ingrosso di frutta e verdura ed il loro ruolo fondamentale nella filiera

Parla Eugenia Carrara, segretario “World Union of Wholesale Markets”: “l’Italia è un modello. I suoi mercati sono molto regionalizzati, c’è la cultura della stagionalità di frutta e verdura, che in altri luoghi del mondo è meno forte. I mercati all’ingrosso sono importanti per la distribuzione del valore lungo la filiera tra chi produce e chi consuma. Ma si deve parlare sempre più di imprenditori agricoli, e non di contadini”.

Copyright © 2000/2022