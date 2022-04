I neutrini, la fisica e il vino: un legame del tutto particolare, e utile per scoprire le frodi

A WineNews, da Sicilia En Primeur, il racconto di Pierluigi Campana, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. “In maniera causale, in passato, abbiamo scoperto che degli studi di fisica di base possono essere utili per scoprire le frodi sul vino, per esempio rilevando sostanze che ci dicono se davvero una vecchia bottiglia è stata prodotta davvero nell’epoca che si trova in etichetta o meno”.

