I “No-Lo” vanno forte e Lewis Hamilton lancia “Humo”, un nuovo distillato analcolico

Continua ad aumentare la sfera di interesse per le bevande low e no alcol a livello internazionale, alimentata, anche, da spinte salutistiche e dalle preferenze delle nuove generazioni che vedono diminuire il loro interesse verso il vino e non solo: Millennial e Gen Z, infatti, secondo varie proiezioni, bevono molto meno alcol di quanto non facessero i Boomer alla loro età. Il risultato è che il settore “No-Lo”, pur ancora marginale a livello dei consumi generali, è in forte crescita ed è capace di attirare anche gli investimenti delle celebrities, già attivi da tempo nel mondo di vino e spirits. Tra i nomi più di spicco c’è sicuramente quello di Lewis Hamilton, il pilota britannico di Formula 1 attualmente in forza alla Ferrari e già sette volte campione del mondo. Hamilton, ormai da tempo, si sta dedicando, insieme al maestro distillatore, Iván Saldaña, al progetto Almave, un distillato analcolico di agave blu, prodotto in Messico, seguendo le tecniche tradizionali di distillazione della tequila. Una “famiglia”, quella di Almave, che ora (dopo la pubblicazione da parte del campione, nei giorni scorsi, di un teaser “misterioso” via social che aveva fatto aumentare la curiosità) si arricchisce con “Humo”, altro distillato analcolico che ha come caratteristica di essere a base di agave Espadin, che viene raccolta ai piedi dei vulcani di Puebla, sempre in Messico.

Hamilton, ma non solo. Nel settore delle bevande analcoliche stando investendo anche i vip del mondo del cinema e della musica, e anche in Italia, con l’attore Luca Argentero, che insieme alla sorella e altri soci ha lanciato “Sodamore”, un drink alcol free che “sa d’amore”. Ed ancora, la cantante Kylie Minogue con il suo “No Alcohol Sparkling Rosé”, l’attrice Blake Lively con la linea di drink “Betty Buzz”, la modella Bella Hadid con le bevande “Kin Euphorics”, la cantante Katy Perry con il marchio “De Soi”, l’attore Dwayne Johnson con la bevanda energetica Zoa e la star di “Spider-Man” Tom Holland con la birra alcol free “Bero”.

