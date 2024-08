I piccoli borghi del wine & food, tra turismo, rischio overtourism e perdita di identità culinaria

A WineNews le riflessione di Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e attento osservatore delle dinamiche del made in Italy. “Il turismo nei piccoli borghi è una risorsa, ma servono i servizi per chi quelle comunità le vive sempre, che devono essere comunità in cui la gente sta bene ed è felice. Il rischio di standardizzazione dell’offerta enogastronomica, anche dove nascono le tipicità, è reale. Per arginarlo servono cultura e orgoglio dell’identità”.

