“I vigneti italiani potrebbero spostarsi verso Nord, seguendo il movimento delle fasce climatiche”

A WineNews, Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e saggista, parla del cambiamento climatico sottolineando che “impatta pesantemente sul vino: chi dice che lo spumante, come l’Asti, per esempio, continuerà ad essere prodotto in Italia? Potrebbe spostarsi in Dalarna, in Svezia, con il movimento delle fasce climatiche verso Nord: un problema per i produttori italiani che favorirà Regioni più settentrionali, come l’Inghilterra. Il cambiamento climatico è anomalo, veloce, di scala mondiale e dipende da noi. La maggioranza degli scienziati è d’accordo, quindi, il dibattito è chiuso”.

