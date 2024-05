Icardi, Docg Barolo Parej 2019

Il Parej rappresenta per Icardi la tradizione del territorio di Barolo, quando lì il vino si faceva assemblando le uve di vigneti diversi. Qui l’azienda è arrivata negli anni Novanta, da Castiglione Tinella, dove Lino Icardi iniziò l’attività di viticoltore a partire da pochi ettari: prima solo conferimento, poi l’imbottigliamento, arrivato negli anni Sessanta con il Cavalier Pierino. Sono poi subentrati i figli Claudio e Mariagrazia, che hanno ampliato ulteriormente la produzione, come pure l’esportazione, che oggi copre l’80% delle loro 360.000 bottiglie annue. Il parco vigneti è distribuito su diversi comuni e si traduce in 15 etichette, a partire dal Moscato d’Asti e dal Brachetto, le Barbera di Alba e di Asti, due Nebbiolo in purezza, un Dolcetto d’Alba e un Cortese, un assemblaggio di uve bianche, per arrivare ai vini più prestigiosi: due Barbaresco - il Montubert e lo Starderi - e tre Barolo - i cru Serra e Fossati e questo assemblaggio, il Parej. Profumato di ciliegia, vaniglia e macchia mediterranea, l’annata 2019 ha prodotto un vino fitto e intenso, dal sorso calmo, ematico e aranciato, che aderisce con gentilezza, lasciando la bocca sapida e saporita di fiori. A dare nuova linfa, i 3 giovani dell’ultima generazione, che si sono specializzati in diversi campi utili all’azienda: Ivan e Sara - rispettivamente laureati in economia ed enologia e viticoltura - e Luca, che si occupa della parte commerciale.

(ns)

