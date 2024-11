Idda, Doc Sicilia Carricante 2023

Il Carricante 2023 è bianco intenso che al naso propone raffinati profumi di gelsomino e zagara, tè verde, frutta a polpa gialla, agrumi e pietra focaia. In bocca il sorso è di buon peso, fragrante, dinamico e ben profilato, dal finale lungo e dalla nota di congedo quasi salina. Idda è il progetto sul territorio etneo di Angelo Gaja e Alberto Aiello Graci. Idda significa in siciliano “Lei”, perché in Sicilia il vulcano è “a muntagna”, alla quale il mito attribuisce una natura femminile. In questo senso Idda è sicilianità enoica, che si focalizza sul Carricante (ma, naturalmente c’è anche il Nerello), puntando sul versante sud-ovest dell’Etna, il lato “controcorrente” e meno esplorato del vulcano.

