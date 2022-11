Idee di futuro: se il Comune di Roma torna ad investire su agricoltura (anche sociale) e vino

A WineNews, dal “Premio Bandiera Verde” della Cia-Agricoltori, Fabio Bonanno, responsabile agricoltura e food policy per l’Assessorato all’Agricoltura. “Tanti progetti in campo, ed importanti, come non succedeva da tempo, legati all’agricoltura, ma per la produzione di cibo locale, ma anche come aggregatore sociale, e anche al vino, visto che a Roma e dintorni ci sono produzioni eccellenti, ma poco conosciute”.

Copyright © 2000/2022