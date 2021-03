Il 2020 del vino italiano nei numeri delle vendite interne e dell’export commentati da Denis Pantini

“La Gdo ha chiuso in maniera brillante, crescendo del +8% nei vini fermi e del +4% nei vini spumanti sul 2019. La stessa crescita registrata nel periodo 2014-2019, ma come cumulato. Bene anche l’e-commerce, che supera i 200 milioni di euro di valore, il doppio dello scorso anno. Allo stesso modo, il presidio dei giusti canali sui mercati esteri ha limitato i danni nell’export: chiuderemo con un calo del 2,5% a valore, molto meno dei nostri competitor. Abbiamo limitato le perdite in Usa, crescendo in molti mercati europei: il bicchiere, sostanzialmente, è mezzo pieno”.

Copyright © 2000/2021