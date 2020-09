Contraddistinto dalla panoramica terrazza sul mare, avvolta tra il verde della montagna e il blu del mare, la locanda di mare Il Bikini di Vico Equense si caratterizza a pranzo per un menù essenziale della tradizione culinaria campana, con piatti classici di mare, mentre per la sera l’offerta si sposta su proposte gourmet. C'è semplicità nel menù per il pranzo, che punta tutto sulla qualità della materia prima, con piatti storici come l’insalata di polpo su schiacciata di patate e pesto di olive verdi, il pesce bandiera in crosta di pane e melanzane, l’impepata di cozze, la panzanella, gamberi, burrata e gazpacho. Tra i primi, si può scegliere tra gli spaghetti con le vongole veraci, quelli alla Nerano, o gli scialatielli alla pescatora. Mentre tra i secondi, il baccalà fritto, la zuppetta di pesce o la frittura di pesce. Spazio, invece, ad una proposta più di tendenza a cena, con il percorso di sperimentazione, contaminazione e spunti della tradizione realizzato dalla chef Fumiko Sakai.

Copyright © 2000/2020