“Il bio ha acceso i riflettori sulla sostenibilità. Ma non ci fermiamo all’archeologia del vino”

La riflessione del professor Attilio Scienza (Università di Milano) dal convegno della Fondazione Vittorio e Mariella Moretti, in Franciacorta. “Il merito del biologico è stato quello di far riflettere sulla sostenibilità ambientale, ma ora non si può fermare il progresso. Non si può pensare ad una viticoltura che produce il 15-30% in meno, non è redditizia, e senza reddito non si produce. Il futuro della ricerca è nel rapporto pubblico-privato, e la Fondazione Moretti ne è un esempio”.

Copyright © 2000/2022