Il Borro Tuscan Bistrot - Firenze

Il Borro Tuscan Bistrot di Firenze mette al centro della sua filosofia un costante equilibrio tra gusto, sostanza e creatività. Una rivisitazione contemporanea delle tradizioni gastronomiche toscane attraverso una visione etica della cucina, che permea ogni scelta all’interno del locale, si fonda su fermi principi: semplicità e naturalezza degli ingredienti, attenzione agli sprechi, eleganza ed autenticità. Il tutto comunicato da una selezione accurata di eccellenze del territorio per un’autentica “Farm to Table Experience”. La tenuta Il Borro, di proprietà della famiglia Ferragamo dal 1993, comprende un articolata offerta per l’hospitality e fa parte dell’Associazione Relais & Châteaux comprendendo: il borgo con 38 suite; tre ville - Dimora Storica, Villa Mulino e Villa Casetta, le 20 suite de Le Aie del Borro e “I Borrigiani”, tre casali agriturisrici. E due ristoranti, oltre al Tuscan Bistrot, l’Osteria del Borro, e il Vin Café, sempre sotto la guida dell’executive chef Andrea Campani.

