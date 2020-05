Incastonato nel centro storico di Matera, tra gli scorci affascinanti della città dei Sassi, troviamo un vero paradiso del gourmet, una salumeria vessillo dell’eccellenza enogastronomica lucana e un passaggio obbligato per tutti i palati più fini. Il Buongustaio – A spasso nei Sassi, già dal nome suggerisce le peculiarità e le squisitezze prelibate contenute al suo interno, come sorprendenti emozioni del palato. Da quando è nato, nel 1987, il rispetto per le tradizioni delle materie prime della Basilicata e la ricercatezza dei prodotti lucani sono stati gli elementi che hanno guidato i proprietari Samuele e Rosa. Pionieri quindi delle tipicità della Basilicata, sono comunque attenti ed instancabili ricercatori delle specialità italiane più rinomate per arricchire un locale davvero goloso. Come non restare rapiti, per esempio dai peperoni Cruschi (già fritti), “la patatina croccante Lucana” o dal caciocavallo podolico stagionato 6 mesi, o ancora dalle strascinate Lucane con cime di rapa, acquistabili comodamente anche sul webshop.

