Eh già, il Chianti Classico non è un luogo e non ubbidisce alla sana evidenza per cui nella Champagne si produce lo Champagne. Si tratta di una delle bizzarrìe più incredibili che rendono il mondo del vino italiano un universo se non più complicato di quello francese, purtroppo, più incomprensibile. Pazzesca, verrebbe da dire, ma la verità oggi è questa: il Chianti (vino) da molto tempo non si produce più nel Chianti (luogo). Ma solo il Chianti Classico (vino) si produce nel Chianti (luogo). Detto altrimenti nella zona dove si produce Chianti Classico (quella che geograficamente è il Chianti) non si può fare vino Chianti. Solo al di fuori di quell’area (cioè fuori dal Chianti) si può fare vino Chianti. È questo il risultato di una lunga vicenda fatta di errori capitali, incroci di uomini (talvolta anche grandi uomini), interessi contrapposti, campanili, interpretazioni più erudite e burocratiche che storiche e chi più ne ha più ne metta, ma che qui non ripercorriamo. Una cosa ci preme però sottolineare, almeno per rimarcare i fili “d’acciaio” della storia del vino italiano. Nel 1716 il Granduca Cosimo III de’ Medici per proteggere la produzione del Chianti (ma anche del Pomino, Valdarno di Sopra e Carmignano) promulga un bando che ne fissa i confini. “Dallo Spedaluzzo fino a Greve; di lì a Panzano, con tutta la Podesteria di Radda, che contiene tre terzi, cioè Radda, Gajole e Castellina, arrivando fino al confine dello Stato di Siena…”. Quel vino, prodotto in un’area collinare ben definita fra Firenze e Siena, già nota come Chianti, era “ante litteram” un vino Doc a tutti gli effetti (nel documento del 1716 era compreso perfino l’istituzione di una Congregazione di vigilanza sulla produzione, una specie di progenitore dei Consorzi).

Copyright © 2000/2021