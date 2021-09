Il Chianti Classico tra mercato che corre, il percorso Unesco e la ricerca per il futuro

A WineNews Giovanni Manetti, riconfermato presidente del Consorzio che tutela il territorio tra la Firenze del Rinascimento e la Siena del Medioevo. “Le vendite vanno bene, siamo sopra anche al 2019. Il turismo nel territorio ha funzionato con italiani ed europei, e questo è un elemento importante. Tra le priorità, ora, un grande progetto di ricerca agronomica per crescere ancora in qualità e gestire il cambiamento climatico. Dalla vendemmia grandi aspettative per la qualità, anche se non sarà abbondante in quantità”.

