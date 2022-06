“Il Chianti deve aprire nuovi mercati, dal Sudamerica all’Asia, per crescere ancora”

A WineNews le riflessioni di Giovanni Busi, confermato alla presidenza del Consorzio Vino Chianti, la Dop più grande della Toscana. “L’obiettivo è arrivare ad un milione di ettolitri di vino Chianti venduti in Italia e nel mondo, ma servono nuovi sbocchi. Dobbiamo lavorare sul valore e sulla qualità. La siccità? Ad oggi i vigneti non sono in sofferenza, ma speriamo che nei prossimi giorni arrivi la pioggia”.

