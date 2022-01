“Il cibo che mangiamo oggi è più sicuro che mai. Il vino? Ai pasti fa bene, anche all’umore”

Così il professor Giorgio Calabrese, docente di Nutrizione Umana e consulente del Ministero della Salute. “Dobbiamo ritornare alla Dieta Mediterranea, nella sua interezza, con tanta frutta e verdura in primis. Il vino è un alimento liquido, va bevuto sempre mangiando, e dai 17 anni in poi, perchè prima non abbiamo gli enzimi per digerirlo. Ma il concetto, come diceva Rita Levi Montalcini, è aggiungere vita ai giorni, non giorni alla vita”.

