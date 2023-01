“Il cibo e la sua cultura aprono sempre link interessanti ed imprevedibili, con persone eccellenti”

Da “Identità Golose”, a WineNews, Fabio Fazio, conduttore tra i più celebri della tv, e da qualche tempo “cioccolatiere”, con Lavoratti. “Ho parlato spesso di cucina in tv, con personaggi come Ferran Adrià, Massimo Bottura, Antonio Guida o Carlo Cracco. Penso che oggi molti di loro non facciano cucina attraverso la cultura, ma cultura attraverso la cucina. La produzione di cioccolato? Un ritorno a quando ero bambino”.

