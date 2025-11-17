Il cibo più ordinato dagli italiani? La piadina, che conquista anche il secondo posto mondiale

Il cibo più ordinato a casa dagli italiani? La piadina, che conquista anche il secondo gradino del podio nel delivery mondiale: parola della classifica “Deliveroo 100” 2025 con i 100 piatti più amati sulla piattaforma. E dove l’opzione “Crea la tua piadina” de La Piadineria di Bologna è prima in Italia e seconda nel mondo, dietro solo al bagel di Papo’s Bagels di Londra, e con The Spicy Club di Rascals Deli a Dubai, in terza posizione.

Sul podio nazionale seguono, alla posizione n. 2, il N. 3 Smash Brown Menù di Smash Tag a Roma (posizione n. 9 nel ranking mondiale) e, alla posizione n. 3, i ravioli di manzo alla griglia di Kungfu Bao a Milano. A livello globale, invece, in Top 10, ai piedi del podio, spiccano i Lobster Rolls di Homer Lobster, a Parigi, il Dash Double Smash del Dash Burger a Dublino, Mala Stir-Fried di Zhang Liang Mala Tang, a Singapore, il Classic Cheeseburger di Rambo Saint-Boniface a Bruxelles, il Dirty Meal Deal del 7Bone, a Reading, nel Regno Unito, il N. 3 Smash Brown Menù di Smash Tag di Roma e il The Rebecca Sandwich di Gino’s Deli a Dubai.

La classifica italiana conferma la passione per piatti veloci e personalizzabili: oltre alla piadina, hamburger, ravioli, pizza e poké dominano la “Top 10”. Il successo de La Piadineria, nata nel 1994 e oggi presente in oltre 80 città, dimostra come tradizione e creatività restino vincenti. Smash Tag porta in Italia lo Smash Burger con pane americano e salse studiate, mentre Kungfu Bao punta sulla manualità e ricette tramandate, conclude Deliveroo.

Focus - “Deliveroo 100” 2025: i 100 piatti più ordinati in Italia

Crea la tua Piadina, La Piadineria, Bologna

N. 3 Smash Brown Menù, Smash Tag, Roma

Ravioli di manzo alla griglia, Kungfu Bao, Milano

5 Hot Wings, Kfc, Roma

Pizza Provola, Berberè Pizzeria, Milano

Componi il tuo poké medio, Poke Bowl and Bar, Cagliari

New York Smash Burger, Old Wild West, Firenze

Poke Bowl Large, PokeGo, Parma

Riso saltato alla cantonese, Antica Cina, Milano

Pizzette, Lisandri, Milano

Copyright © 2000/2025