“Il clima cambia, e agricoltura e vino si devono adattare, attraverso la ricerca”

A WineNews Bernardo Gozzini, climatologo del Consorzio Lamma, da “PrimAnteprima”, apertura della “Settimana delle Anteprime” di Toscana. “Si sperimentano colture nuove, olivo e vite si spostano sempre più verso Nord, sono in arrivo le nuove varietà con gli interventi genetici per essere più resistenti a malattie che tornano, in vigna, come Peronospora e Flavescenza Dorata. Ma la sfida più grande, per agricoltura, viticoltura e non solo, è la gestione delle risorse idriche”.

