“Il consumo di vino non va demonizzato, l’abuso combattuto. E la Pac va tutelata”

Dalla Slow Wine Fair e Sana Food a Bologna, l’europarlamentare e membro della Commissione Agricoltura, Stefano Bonaccini. “Il vino rappresenta coltura, economia e socialità per il nostro Paese e non solo, e non va demonizzato, mentre l’abuso è giusto combatterlo. Sulla Pac stiamo lavorando, le risorse di uno strumento che oggi vale un terzo del bilancio Ue vanno mantenute, ma non solo: vogliamo introdurre linee specifiche a sostegno, per esempio, dell’assicurazione del rischio”.

Copyright © 2000/2025